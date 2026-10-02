Меньше отключений в непогоду: в Майкудуке заканчивают реконструкцию электросетей

Жители Майкудука в Караганде должны реже оставаться без света из-за непогоды. В районе заканчивают модернизацию распределительных электросетей, а потребителей поэтапно переводят на новую подстанцию 110/10 кВ «Новый Майкудук».

Новая подстанция увеличит резерв мощности и сделает электроснабжение надежнее. После переключения в районе появится возможность подключать новые жилые дома и социальные объекты.

Работы ведет компания «Қарағанды Жарық». Проект предусматривает реконструкцию семи высоковольтных линий.

Большую часть проводов уберут под землю. Там проложат более 18 км новых кабельных линий. Одновременно с улиц исчезнут около 9,5 км старых воздушных линий и 40 железобетонных опор.

Работы идут в районе улиц Белинского, Кузембаева, Технологической, Уржумской и в 19-м микрорайоне.

Перекапывать дороги и тротуары при этом не придется. Там, где кабель пересекает проезжую часть или пешеходные дорожки, его прокладывают методом горизонтально направленного бурения, без масштабного вскрытия покрытия.

Сейчас специалисты готовятся подключить к новой схеме последних потребителей. После этого начнут сносить оставшиеся старые воздушные линии и опоры.

Основные работы планируют завершить до конца октября. Обновленная сеть должна стать устойчивее и меньше зависеть от погоды, чем старые воздушные линии.