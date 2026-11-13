Меньше зерна, больше масличных и скот в крупных хозяйствах: как изменилось сельское хозяйство Казахстана

Казахстанское сельское хозяйство за последние два десятилетия заметно изменило свою структуру. Фермерских хозяйств стало больше, посевные площади расширились, а основная часть поголовья скота теперь сосредоточена не в личных подворьях, а в организованном секторе. Масштаб перемен показала Национальная сельскохозяйственная перепись 2025 года, итоги которой опубликовало Бюро национальной статистики.

Это первое за почти 20 лет обследование аграрного сектора такого масштаба. Предыдущая перепись проводилась в 2006–2007 годах, поэтому новые данные позволяют проследить, как за это время изменились хозяйства, посевы и животноводство страны.

Перепись охватила около 290 тысяч сельскохозяйственных формирований и 1,7 млн личных подсобных хозяйств. Общий уровень охвата составил 97%.

Фермерских хозяйств стало на 42% больше

Одно из заметных изменений — рост числа сельхозформирований. Если во время предыдущей переписи их насчитывалось 204 тысячи, то в 2025 году — уже 290 тысяч.

Особенно выросло количество сельхозпредприятий: с 9,5 тысячи до 21 тысячи, то есть более чем вдвое. Число крестьянских и фермерских хозяйств, а также индивидуальных предпринимателей увеличилось со 194 тысяч до 269 тысяч.

Расширились и посевные площади. За межпереписной период они выросли с 18,3 млн до 23,2 млн гектаров. Но изменилось не только количество земли, занятой посевами, – поменялись и предпочтения аграриев.

Зерновые уступают место масличным

Если раньше зерновые культуры занимали 81% посевных площадей, то теперь их доля составляет 69%. В то же время масличные культуры заметно укрепили позиции: их доля выросла с 4% до 17%.

Таким образом, структура посевов стала более разнообразной, а площади под масличными культурами увеличились в несколько раз.

Скот все чаще содержится в крупных хозяйствах

Серьезные изменения произошли и в животноводстве. Если по итогам переписи 2006–2007 годов на сельхозформирования приходилось лишь 20% общего поголовья в пересчете на условные головы, то в 2025 году этот показатель достиг 68%.

На долю личных подсобных хозяйств теперь приходится 32%.

Иными словами, центр тяжести животноводства заметно сместился от частных подворий к организованным сельскохозяйственным предприятиям.

Техника стареет, а в отрасли заняты сотни тысяч человек

Перепись позволила оценить и техническое состояние аграрного сектора. В организованном сельском хозяйстве занято около 707 тысяч человек.

При этом возраст техники остается одним из вопросов, требующих внимания: 57% учтенных самоходных сельскохозяйственных машин эксплуатируются более 10 лет.

Результаты переписи собирали с использованием цифровых технологий. Онлайн-формат выбрали 92% сельхозформирований и 19% личных подсобных хозяйств. Остальные данные интервьюеры получали при личном посещении респондентов, заполняя переписные листы на планшетах.