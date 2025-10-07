В Атырау разгорелся скандал: блогер Куралай Болатова заявила, что её избили и оскорбили после конфликта, связанного с обещанным туром в Стамбул, передает BAQ.KZ.

Всё началось с рекламного предложения — Болатова перевела организатору предоплату в 100 000 тенге, а вскоре с ней связались и другие подписчики, которые тоже заплатили за поездку. Тур так и не состоялся, а когда она потребовала назад свои деньги — последовали угрозы.

3 октября вечером организатор и его подруга подкараулили Куралай, пригласили "просто поговорить", но вместо этого вывезли её на кладбище за город, где устроили нападение.

"Меня обманули, избили и унизили. Я не могу молчать, хочу, чтобы правда вышла наружу и виновные ответили. Закон должен быть одинаковым для всех", — эмоционально написала она в своём Instagram.

На следующий день — 4 октября — полиция зафиксировала заявление девушки о телесных повреждениях, заведено уголовное дело.

"В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия: изъяты видеозаписи с камер наблюдения, допрашиваются свидетели, проводятся очные ставки", - говорится в сообщении полиции.

Все доводы заявительницы будут тщательно проверены, а действия всех участников конфликта получат надлежащую правовую оценку.

В полиции подчеркивают: ход расследования на личном контроле руководства региона.