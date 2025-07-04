Известный казахстанский стилист Лилия Рах стала жертвой кражи в Париже — из её гостиничного номера исчезли все украшения, привезённые для съёмок. Об этом она рассказала в видеообращении, опубликованном на своей странице в Instagram, передаёт BAQ.KZ.

“Друзья, хочу рассказать неприятную историю и предупредить: меня ограбили в отеле. Украли все украшения, которые я привезла на работу. Самое шокирующее — реакция персонала. Утром я в панике рассказала о случившемся, но никто даже не пошевелился. Три человека на ресепшене продолжали заниматься своими делами. Единственный ответ: ‘Придет менеджер’,” — говорит Рах.

Менеджер действительно пришёл — но лишь ближе к обеду. Он сопроводил Лилию в участок для подачи заявления, однако, по её словам, на этом вся "помощь" отеля закончилась.

“Мы всё оформили. Это случилось в пятницу, а нам сказали ждать до понедельника. Очень неприятная ситуация, но ещё хуже — абсолютное безразличие персонала. Ни сочувствия, ни попытки помочь, никакой инициативы. Что случилось с этим миром?” — подытожила она.

Рах подчеркнула, что останавливалась в этом отеле и раньше, доверяя сервису, но теперь ей всерьёз приходится пересматривать представления о безопасности — особенно в сфере гостиничного бизнеса.

В комментариях пользователи выразили сочувствие и напомнили, что подобные случаи во Франции сегодня — не редкость. Опытные путешественники советуют: не брать с собой за границу ценности, если они не жизненно необходимы.