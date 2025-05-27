Мать-одиночка из Туркестанской области обратилась к президенту Казахстана с открытым обращением, в котором утверждает, что стала жертвой насильственного удержания в центре психологической помощи. Видеообращение женщины распространилось в социальных сетях, передаёт BAQ.KZ.

По её словам, неизвестные мужчины, при детях, вывезли её из дома в неизвестном направлении, а позже доставили в шымкентский центр "Komek Center", где, как она утверждает, её накачивали препаратами, связывали и удерживали в течение десяти дней, заставляя подписывать некие документы.

Женщина заявляет, что ей удалось сбежать, после чего она подала заявление в полицию. Однако, как утверждается, рассмотрение жалобы затягивается, и именно это стало причиной обращения к главе государства.

В департаменте полиции Шымкента подтвердили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

"Проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также выявление лиц, причастных к совершению противоправных действий. Изучается деятельность центра, документация и видеозаписи. Следствие обеспечит объективное и всестороннее рассмотрение всех представленных фактов", — сообщили в пресс-службе ДП Шымкента.

На данный момент правоохранительные органы не дают дополнительных комментариев, сославшись на тайну следствия.