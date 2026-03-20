«Меня все устраивает»: Бозумбаев прокомментировал слухи вице-президентских амбициях
Вице-премьер заявил, что такие амбиции у него отсутствуют.
Сегодня 2026, 17:28
Сегодня 2026, 17:28Сегодня 2026, 17:28
147Фото: BAQ.KZ
Заместитель премьер-министра РК Канат Бозумбаев прокомментировал слухи о возможном назначении на пост вице-президента Казахстана, передает BAQ.KZ.
Отвечая на вопрос журналиста в ходе пресс-конфиренции по итогам совемстаного заседания палат Парламента, вице-премьер заявил, что такие амбиции у него отсутствуют.
«Плох тот солдат, который не хочет быть генералом, но у меня уже есть генеральская должность. Поэтому меня всё устраивает. Вопросы назначения на ключевые государственные посты находятся в компетенции президента и согласуются с новым парламентом. Так или иначе население и эксперты могут обсуждать, это принято у нас. Я трижды был акимом, акима назначают, через три месяца обсуждают преемника. На это уже внимания не обращаю. Я сосредоточен на своей текущей работе», – отметил Канат Бозумбаев.
