Отвечая на вопрос журналиста в ходе пресс-конфиренции по итогам совемстаного заседания палат Парламента, вице-премьер заявил, что такие амбиции у него отсутствуют.

«Плох тот солдат, который не хочет быть генералом, но у меня уже есть генеральская должность. Поэтому меня всё устраивает. Вопросы назначения на ключевые государственные посты находятся в компетенции президента и согласуются с новым парламентом. Так или иначе население и эксперты могут обсуждать, это принято у нас. Я трижды был акимом, акима назначают, через три месяца обсуждают преемника. На это уже внимания не обращаю. Я сосредоточен на своей текущей работе», – отметил Канат Бозумбаев.