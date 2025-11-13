13–14 ноября на сцене Государственного театра кукол состоится премьера спектакля "Меня зовут Кожа" на основе повести выдающегося казахского писателя Бердибека Сокпакбаева. Этот знаменитый труд, который привнес в казахскую литературу особый колорит и волшебную атмосферу, считается одним из лучших произведений казахской детской литературы, отличающихся глубиной тем и новаторским подходом, передаёт BAQ.KZ.

Хотя прошло почти семьдесят лет с момента выхода повести, поднимаемая тема в повести Сокпакбаева по-прежнему остаётся актуальной. История продвигает важность доброты, милосердия, смелости и ответственности, поднимая острую тему о детской закомплексованности и одиночества.

Инсценировка, адаптированная для сцены театра кукол, создана драматургом Дамиром Амантаем, а постановку осуществил режиссер Еркебулан Кабдыл с уникальным почерком, известный своими работами в разных жанрах.

"Кожа предстает перед зрителем с новой стороны: за шалостями и озорством героя скрываются забота, искренние чувства и стремление к справедливости. Его дружба, любовь и внимание к другим персонажам передают главную идею повести – быть добрым, искренним, смелым и ответственным", отмечает Еркебулан Кабдыл.

"Меня зовут Кожа" – настоящая сокровищница казахской литературы, передающаяся из поколения в поколение. Новая кукольная инсценировка демонстрирует слияние национальной культуры и современного искусства. Спектакль учит маленьких зрителей ценности человеческой доброты, искренности и жизненных уроков, наполняя сердца теплом.

Государственный театр кукол приглашает всех зрителей отправиться в мир повести "Меня зовут Кожа", вновь ощутить чистые детские чувства и подлинные человеческие ценности через волшебный мир кукольной сцены.

Контакты: +7 775 628 2848 – руководитель административно-информационного отдела Гүлім Көпбай. Место проведения: Государственный театр кукол, ул. Пушкин, 63.