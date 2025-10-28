Мэра Стамбула Экрема Имамоглу обвинили в политическом шпионаже
Главный оппонент Эрдогана уже несколько месяцев находится под арестом.
В Турции мэру Стамбула Экрему Имамоглу предъявлены новые обвинения - теперь в политическом шпионаже, передает BAQ.KZ со ссылкой BBC.
По данным следствия, Имамоглу подозревают в связях с бизнесменом, арестованным летом этого года по делу о сотрудничестве с зарубежными разведслужбами. Турецкое агентство Anadolu утверждает, что градоначальник передавал данные о жителях Стамбула в обмен на иностранное финансирование своей избирательной кампании 2019 года.
Новые обвинения стали продолжением череды уголовных дел против политика. С марта Имамоглу находится под стражей по делу о коррупции. Этим летом суд приговорил его к 20 месяцам лишения свободы за "публичное оскорбление" и "угрозы в адрес прокурора".
Вместе с мэром обвинения предъявлены также его бывшему менеджеру кампании Неджати Озкану и главному редактору оппозиционного телеканала Tele 1 — Мердану Янардагу. По информации Hurriyet Daily News, телеканал был взят под контроль государства, а его YouTube-канал закрыт.
