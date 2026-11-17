Mercedes-Benz приостановила новые инвестиции в свои заводы в Германии и не исключает закрытия отдельных предприятий. Производство на родине бренда становится слишком дорогим, а переговоры о сокращении расходов пока не принесли результата, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на немецкую газету Handelsblatt.

О решении руководства стало известно из внутреннего интервью с топ-менеджерами концерна Михаэлем Шибе и Бриттой Зигер.

По словам Шибе, действующие расходы на производство в Германии слишком высоки. Поэтому совет директоров решил пока не вкладывать дополнительные средства в немецкие предприятия.

Компания пытается договориться с представителями работников о снижении затрат. Одно из предложений – увеличить продолжительность рабочего времени без дополнительной оплаты. Однако против этого выступает профсоюз IG Metall.

Тем временем руководство оценивает, насколько выгодно сохранять действующие производственные площадки. Как сообщила Бритта Зигер, среди рассматриваемых вариантов есть и закрытие отдельных заводов. Окончательных решений пока не объявлено.

Продажи в Китае упали почти на треть

Проблемы Mercedes-Benz не ограничиваются дорогим производством в Германии. Концерн также столкнулся со снижением продаж на китайском рынке.

Поставки автомобилей в Китай сократились на 31% – до 86,8 тысячи машин. Одновременно ухудшились прогнозы прибыльности.

Если раньше Mercedes-Benz рассчитывала на рентабельность автомобильного подразделения в 2026 году на уровне 3–5%, то теперь ожидает лишь 2–3%.

Чтобы сократить постоянные расходы, компания намерена продолжить программу добровольного увольнения сотрудников с выплатой компенсаций.

Пока речь идёт не о массовом закрытии заводов, а об оценке возможных мер экономии. Однако заморозка инвестиций показывает, насколько серьёзно руководство концерна относится к росту производственных затрат.