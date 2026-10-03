Мерей Кабдуллаев завоевал серебро Азиатских игр-2026 по джиу-джитсу
Казахстанский спортсмен занял второе место в весовой категории до 85 килограммов. Мариан Журавлева также поднялась на пьедестал соревнований.
3 Октября 2026, 10:04
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3 Октября 2026, 10:043 Октября 2026, 10:04
295Фото: НОК РК/Никита Басов
Казахстанец Мерей Кабдуллаев стал серебряным призёром Азиатских игр-2026 по джиу-джитсу. В финале весовой категории до 85 килограммов он встретился с представителем Саудовской Аравии Абдуллой Тариком Надой. По итогам поединка победу одержал соперник Кабдуллаева.
Ещё одну медаль в копилку сборной Казахстана принесла Мариан Журавлева, завоевавшая бронзу в соревнованиях по джиу-джитсу.
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