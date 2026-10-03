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  • Мерей Кабдуллаев завоевал серебро Азиатских игр-2026 по джиу-джитсу

Мерей Кабдуллаев завоевал серебро Азиатских игр-2026 по джиу-джитсу

Казахстанский спортсмен занял второе место в весовой категории до 85 килограммов. Мариан Журавлева также поднялась на пьедестал соревнований.

3 Октября 2026, 10:04
АВТОР
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НОК РК/Никита Басов 3 Октября 2026, 10:04
3 Октября 2026, 10:04
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Фото: НОК РК/Никита Басов

Казахстанец Мерей Кабдуллаев стал серебряным призёром Азиатских игр-2026 по джиу-джитсу. В финале весовой категории до 85 килограммов он встретился с представителем Саудовской Аравии Абдуллой Тариком Надой. По итогам поединка победу одержал соперник Кабдуллаева.

Ещё одну медаль в копилку сборной Казахстана принесла Мариан Журавлева, завоевавшая бронзу в соревнованиях по джиу-джитсу.

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