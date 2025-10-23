Казахстанский борец Мерей Маулетханов завоевал первую медаль для национальной сборной на молодежном чемпионате мира по греко-римской борьбе, который проходит в сербском городе Нови-Сад, передаёт BAQ.KZ.

Наш спортсмен отличился в весовой категории до 72 килограммов, где в поединке за бронзовую медаль уверенно одолел представителя России Данила Григорьева. Эта победа принесла Казахстану первую награду на турнире и стала ярким началом для всей команды.

Мировое первенство среди молодежи проходит с 20 по 27 октября, и Казахстан представлен десятью борцами. Спортсмены выступают в различных весовых категориях — от 55 до 130 килограммов.

Кроме того, казахстанский борец Юсуф Мациев завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по греко-римской борьбе. Эта награда стала второй в копилке сборной Казахстана на турнире.

В решающем поединке весовой категории до 97 килограммов Мациев встретился с украинским борцом Егором Якушенко, уступив со счётом 1:6. Несмотря на поражение в финале, казахстанец продемонстрировал высокий уровень подготовки и уверенную борьбу на протяжении всего турнира.

На пути к финалу Мациев одержал три убедительные победы: над Киото Китаваки (Япония) — 2:1, Аршаком Гегамяном (Армения) — 4:0 и Максимом Авериным (нейтральный спортсмен) — 9:1.

Стоит отметить, что это не первая крупная международная награда спортсмена. В 2022 году Юсуф Мациев завоевал серебряную медаль на чемпионате мира среди юниоров до 20 лет в Болгарии, подтвердив свой высокий потенциал и стабильные результаты на международной арене.

Выступление Мациева укрепило позиции Казахстана на мировом первенстве и стало вдохновляющим примером для молодых борцов страны.