На встрече с учителями Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что в государственной службе утверждается принцип меритократии. Во власти больше нет семейно-клановой системы, передает BAQ.KZ.

"Сегодня мы сплоченно, объединившись всем народом, строим Справедливый, Чистый и Сильный Казахстан. Для формирования нового качества нации мы запустили важные реформы. Это масштабная и сложная работа, в которой уже достигнуты значительные результаты. Полностью обновлена политическая система, определен новый экономический курс. Наше общество трансформируется, меняется сознание граждан. В государственной службе утверждается принцип меритократии. Во власти больше нет семейно-клановой системы. При назначении на должности в первую очередь учитываются знания и профессионализм", - отметил Токаев на встрече с учителями.

Сегодня в нашей стране растет свободолюбивое и мыслящее поколение. Уважение к Закону и Порядку становится незыблемым принципом. Одним словом, Казахстан вступил в качественно новый этап развития, подчеркнул Президент.