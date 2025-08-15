Меритократия вместо кланов: Токаев о переменах в госслужбе
Президент объявил о конце семейно-клановой эпохи.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
На встрече с учителями Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что в государственной службе утверждается принцип меритократии. Во власти больше нет семейно-клановой системы, передает BAQ.KZ.
"Сегодня мы сплоченно, объединившись всем народом, строим Справедливый, Чистый и Сильный Казахстан. Для формирования нового качества нации мы запустили важные реформы. Это масштабная и сложная работа, в которой уже достигнуты значительные результаты. Полностью обновлена политическая система, определен новый экономический курс. Наше общество трансформируется, меняется сознание граждан. В государственной службе утверждается принцип меритократии. Во власти больше нет семейно-клановой системы. При назначении на должности в первую очередь учитываются знания и профессионализм", - отметил Токаев на встрече с учителями.
Сегодня в нашей стране растет свободолюбивое и мыслящее поколение. Уважение к Закону и Порядку становится незыблемым принципом. Одним словом, Казахстан вступил в качественно новый этап развития, подчеркнул Президент.
"Однако следует понимать, что мало провозгласить изменения, не менее важно прочно закрепить их. Для достижения этой цели необходимо обновить общественное сознание. И в этом деле огромная ответственность возлагается на вас, уважаемые педагоги. Ведь настоящий Ответственный гражданин – Адал азамат формируется именно в школьных стенах", - резюмировал глава государства.
Самое читаемое