Впервые в истории Нью-Йорка город возглавил мусульманин. Демократ-социалист Зохран Мамдани одержал историческую победу, набрав 50,4% голосов, передает BAQ.KZ со ссылкой на Анадолу.

Голосование завершилось в 21:00 по местному времени, после чего было подсчитано 89% бюллетеней с открытых участков. Согласно предварительным результатам, обнародованным Associated Press, Мамдани обошел своего ближайшего конкурента — независимого кандидата Эндрю Куомо — с отрывом почти в 9 процентных пунктов.

Куомо набрал 41,6% голосов, а кандидат от Республиканской партии Кертис Слива — 7,2%. По абсолютным цифрам: Мамдани получил 1 016 968 голосов, Куомо — 840 191, Слива — 144 397.

34-летний Мамдани, член Ассамблеи штата Нью-Йорк и демократ-социалист, вошел в историю как первый мусульманский мэр Нью-Йорка, первый мэр южноазиатского происхождения и самый молодой глава города за последние сто лет.

На этом фоне губернаторские выборы в других штатах также завершились победами демократов. В Нью-Джерси кандидат от Демократической партии Мики Шеррилл набрала 56% голосов, обойдя поддержанного Дональдом Трампом республиканца Джека Чаттарелли, который получил 43,4%.

В Вирджинии на губернаторских выборах победу одержала демократ Абигейл Спанбергер с 56,9% голосов, тогда как республиканец Уинсом Эрл-Сирс набрал 42,9%.