Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил против отправки миротворцев в Украину под единым европейским флагом, сообщает BAQ.kz со ссылкой на Politico.

Мерц прокомментировал инициативу лидера Европейской народной партии Манфреда Вебера, предложившего задействовать общеевропейские силы в рамках послевоенных гарантий безопасности для Украины. По словам канцлера, подобные идеи не являются приоритетными для Европы на текущем этапе.

"Мы должны сосредоточиться на задачах, которые стоят перед нами сейчас", — подчеркнул Мерц.

В публикации отмечается, что Германия пока не приняла решения об участии в возможной миротворческой миссии. При этом канцлер поддержал курс на реформирование ЕС, но дал понять, что инициатива с европейскими миротворцами требует отдельного и более взвешенного обсуждения.