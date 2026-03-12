«Мертвые души» в дорожной сфере выявили в ВКО: суд вынес приговор
Апелляция отменила амнистию и признала виновного.
Сегодня 2026, 15:21
131Фото: Freepik.com
В Восточно-Казахстанской области завершено рассмотрение уголовного дела о фиктивном трудоустройстве в филиале ТОО «КАЖсервис», занимавшемся содержанием республиканских автодорог, передает BAQ.KZ.
Суд установил, что бывший директор предприятия оформлял на работу сотрудников, которые фактически не выполняли трудовые обязанности, однако получали заработную плату. Табели учета рабочего времени и финансовые документы при этом утверждались по просьбам должностных лиц и их родственников.
Суд первой инстанции применил к подсудимому амнистию, однако по ходатайству транспортной прокуратуры апелляционная инстанция отменила данное решение.
По итогам рассмотрения дела виновное лицо осуждено, причиненный государству ущерб взыскан в полном объеме.
Приговор вступил в законную силу.
