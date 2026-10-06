  • Главная
  • Новости
  • Мертвые утки и мусор: что происходит с водоемом в Ботаническом саду Астаны

Мертвые утки и мусор: что происходит с водоемом в Ботаническом саду Астаны

6 Октября 2026, 05:34
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
@seitimovag.07 6 Октября 2026, 05:34
6 Октября 2026, 05:34
262
Фото: @seitimovag.07

В Ботаническом саду Астаны посетители заметили мусор, плавающий в искусственном водоеме, и погибших уток. Кадры появились в социальных сетях и вызвали возмущение горожан. На видео видны пластиковые бутылки, упаковки, салфетки и пакеты, которые оказались в воде. Рядом посетители заметили погибших птиц. По словам очевидцев, еще недавно утки были живы.

Горожане также призывают установить камеры наблюдения, чтобы выявлять и штрафовать тех, кто оставляет отходы на территории сада.  В аппарате акима района «Есиль» подтвердили наличие мусора в водоеме. По данным ведомства, отходы уже убрали.

 
Смотреть в Threads

Чиновники заявили, что бутылки, упаковки, салфетки и пакеты оставляют посетители Ботанического сада. Часть мусора затем попадает в воду. При этом в комментарии акимата не сообщается, что стало причиной гибели уток.

Самое читаемое

Наверх