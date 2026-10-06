Мертвые утки и мусор: что происходит с водоемом в Ботаническом саду Астаны
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В Ботаническом саду Астаны посетители заметили мусор, плавающий в искусственном водоеме, и погибших уток. Кадры появились в социальных сетях и вызвали возмущение горожан. На видео видны пластиковые бутылки, упаковки, салфетки и пакеты, которые оказались в воде. Рядом посетители заметили погибших птиц. По словам очевидцев, еще недавно утки были живы.
Горожане также призывают установить камеры наблюдения, чтобы выявлять и штрафовать тех, кто оставляет отходы на территории сада. В аппарате акима района «Есиль» подтвердили наличие мусора в водоеме. По данным ведомства, отходы уже убрали.
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Чиновники заявили, что бутылки, упаковки, салфетки и пакеты оставляют посетители Ботанического сада. Часть мусора затем попадает в воду. При этом в комментарии акимата не сообщается, что стало причиной гибели уток.
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