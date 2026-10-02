В Казахстане могут начать разрабатывать национальные проекты с учетом того, как люди на самом деле принимают решения. В Казахстанском институте общественного развития рассматривают создание экспертной группы, которая будет закладывать поведенческие подходы в госпрограммы и помогать с их аналитикой, в том числе в регионах.

Смысл в том, чтобы меры государства работали не только на бумаге. Поведенческая наука помогает понять, почему люди не пользуются полезными программами, не выполняют обязательства или не обращаются за помощью, и что их останавливает.

На каких задачах это проверили

Подход уже опробовали на трех острых темах. Это взыскание алиментов, профилактика бытового насилия в отношении женщин в селах и безопасность детей в интернете.

Специалисты разбирали, в чем состоит проблема в поведении людей, какие барьеры мешают ее решить и почему люди поступают так, а не иначе. Например, почему должник уклоняется от алиментов или почему пострадавшая от насилия не обращается за помощью.

Кто этим занимается

Работу с этими задачами провели на совместном тренинге Министерства культуры и информации РК, КИОР и Представительства ЮНИСЕФ в Казахстане. В нем участвовали эксперты института, представители госорганов и специалисты по семейной и молодежной политике, профилактике правонарушений и общественному здравоохранению.

Решение о создании экспертной группы пока не принято, стороны обсуждают дальнейшее сотрудничество.