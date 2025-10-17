Правительство Казахстана представило пакет экстренных социально-экономических мер, чтобы изменения в экономике положительно влияли на жизнь казахстанцев, и они чувствовали эти изменения через улучшение своего благосостояние, передает BAQ.KZ.

Инициатива стала ответом на поручение Президента Касым-Жомарта Токаева, который потребовал от Кабмина "представить план конкретных мер, касающихся упорядочения хода реализации разработанной правительством программы экономических реформ в интересах граждан".

Экономический обозреватель Юрий Масанов, комментируя ситуацию в Facebook, подчеркнул, что предложенные шаги могут сыграть ключевую роль в стабилизации цен и ощущении реальной поддержки населением.

"Если подытожить озвученные правительством Бектенова меры, то они, конечно, снизят давление на кошельки казахстанцев — особенно в части тарифов и главных продуктов питания. Если удастся этого добиться на практике, то такое влияние будет безусловно в интересах граждан", - написал он.

Среди принятых решений — приостановка роста коммунальных тарифов до конца марта 2026 года, заморозка цен на бензин АИ-92 и дизтопливо, а также активизация стабилизационных фондов, регулирующих продовольственный рынок.

"Удорожание и продуктов питания, и услуг вносят большой вклад в инфляцию, которая ускорилась в последние месяцы. Поэтому контроль над этой компонентой должен помочь сохранить расходы граждан на текущем уровне, а не увеличивать их", — пояснил Масанов.

Одним из самых обсуждаемых пунктов стал рост финансирования удешевлённой ипотеки. В рамках программ "Наурыз" и "Наурыз Жұмыскер" объём кредитования увеличен до 500 миллиардов тенге. Это должно расширить доступ к жилью для тысяч казахстанских семей.

"В текущем году по "Наурыз" подали заявки 33 тысячи семей, а получили ипотеку только 8 тысяч. Теперь и остальные смогут рассчитывать на одобрение, что несомненно хорошо", — отметил обозреватель.

Также правительство намерено расширить возможности по приобретению автомобилей. Возобновятся действующие программы кредитования через банки второго уровня, а также впервые будет внедрён лизинг для физических лиц.

Масанов считает, что если хотя бы часть озвученного пакета будет реализована эффективно, это станет ощутимым шагом к улучшению благосостояния граждан: