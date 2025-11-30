Месси побил рекорд Пушкаша по числу результативных передач
В текущем сезоне Месси провёл 40 матчей.
Сегодня, 18:37
Лионель Месси установил новый исторический рекорд по количеству ассистов в профессиональном футболе, передаёт BAQ.KZ.
38-летний форвард "Интер Майами" отметился результативной передачей в полуфинале Кубка MLS, где его команда уверенно обыграла "Нью-Йорк Сити" со счётом 5:1. Этот ассист стал для Месси 405-м в карьере, что позволило ему превзойти достижение легендарного Ференца Пушкаша.
В текущем сезоне Месси провёл 40 матчей во всех турнирах, забил 38 голов и сделал 22 результативные передачи.
Новый рекорд укрепил статус аргентинца как одного из лучших плеймейкеров в истории мирового футбола.
