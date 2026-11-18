Аргентинский футболист Лионель Месси вступил в конфликт с руководством Федерации футбола Аргентины (AFA) из-за использования его образа в коммерческих проектах. Нападающий «Интер Майами» намерен через адвокатов ограничить использование своего имени и фотографий без согласования с ним, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на испанское издание Marca.

По информации СМИ, представители Месси уже привлекли юристов для подготовки официального уведомления федерации. Причиной стали разногласия с президентом AFA Клаудио Тапией и казначеем организации Пабло Товиггино.

Одним из поводов для недовольства оказалась реклама аргентинского пивного бренда. Как утверждает источник, федерация разрешила использовать образ футболиста в рекламной кампании, хотя у Месси действует эксклюзивное соглашение с американским брендом Michelob.

Сам игрок, по данным издания, не знал о договорённости. После появления рекламы его личный спонсор потребовал объяснений у представителей футболиста.

Теперь окружение Месси намерено ограничить коммерческое использование его имени, фотографий и видеозаписей с его участием. Представители нападающего опасаются, что подобные соглашения федерации могут поставить под угрозу отношения футболиста с международными рекламными партнёрами.

При этом речь идёт именно о коммерческих правах на образ Месси, а не о его выступлениях за национальную сборную.

Напомним, Лионель Месси выступает за американский «Интер Майами» с 2023 года. В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира в 2022 году и дважды выиграл Кубок Америки – в 2021 и 2024 годах.