Месси прощается со сборной Аргентины: когда-то федерация не знала даже его имени

Во вторник Лионель Месси в последний раз выйдет на поле в футболке сборной Аргентины. Прощальный матч против Бенина пройдет на стадионе «Монументаль» в Буэнос-Айресе и завершит международную карьеру длиной больше двадцати лет, пишет Reuters.

Начиналась эта история с того, что футбольные власти Аргентины даже не знали имени юного таланта, который рос далеко от дома.

«Он прошел через столько моментов, что это действительно очень разные эпохи. Поначалу он очень страдал в сборной. Ему действительно пришлось это вытерпеть», рассказал Reuters аргентинский журналист Серхио Левински, автор книги «Месси и все остальное».

Как Аргентина искала Месси

Месси переехал в «Барселону» подростком. Испания пыталась уговорить его играть за свою сборную, а родная страна почти не подозревала о его существовании.

На юношеском чемпионате мира 2003 года в Финляндии испанцы обыграли Аргентину в полуфинале со счетом 3:2 в дополнительное время. По словам Левински, автор дубля Сеск Фабрегас, партнер Месси по академии «Барселоны» «Ла Масия», сказал после игры аргентинской делегации:

«Вы проиграли нам, потому что ваш лучший игрок у нас в "Барселоне", и он гений».

Тренер молодежной сборной Аргентины Уго Токалли вспоминал похожий случай. По его словам, шеф-повар сборной Испании сказал ему, что для победы на турнире Аргентине нужен «парнишка, который играет в "Барселоне"».

Найти мальчика из Росарио оказалось непросто. Сотрудник Аргентинской футбольной ассоциации Омар Соуто разыскал семью Месси в Испании через телефонный справочник Росарио, но попросил к телефону «Леонардо».

«Его зовут не Леонардо, а Лионель», ответили ему, как рассказывается в документальном фильме «Месси. Забытая пленка».

Путаница дошла и до документов. По словам Левински, ассоциация отправила в «Барселону» факс с вопросом об игроке по фамилии «Mecci», с двумя «с», потому что чиновники решили, что он может быть итальянцем.

Любовь, которая строилась постепенно

В 2004 году Месси сыграл два товарищеских матча за молодежную сборную, это были его первые игры в бело-голубой форме. Но сомнения остались.

На молодежном чемпионате мира 2005 года в Нидерландах он начал на скамейке, а Аргентина проиграла первый матч.

«Был сильный протест против вызова парня, который не играл в стране. Ему пришлось бороться с этими первыми подозрениями, с тем, что его считали иностранцем, потому что он жил в Испании», говорит Левински.

Позже часть болельщиков критиковала Месси за то, что в сборной он не играет так, как в клубе, и называла его «pecho frío», человеком без огня.

Перелом наступил в 2011 году в отборочном матче чемпионата мира против Колумбии. Месси помог Аргентине отыграться и победить в тяжелых условиях.

«Он был измотан, его даже рвало, и в итоге он победил. Впервые болельщики увидели его по-другому», вспоминает Левински.

Связь окрепла в 2016 году. После поражения от Чили в серии пенальти в финале Кубка Америки Месси ненадолго ушел из сборной. Аргентинцы не стали его винить, а публично умоляли вернуться.

«Люди поняли, что он не виноват в поражениях. Это он доводил команду до финалов», добавил журналист.

При Лионеле Скалони Месси стал безоговорочным лидером нового поколения и привел Аргентину к двум победам в Кубке Америки и титулу чемпиона мира 2022 года.

Повзрослевшего и более открытого капитана стали сравнивать с Диего Марадоной. Но, по мнению Левински, вечный спор о двух главных кумирах Аргентины бессмыслен.

«Это Месси и Марадона. Оба были гениями, просто в разные эпохи», говорит он.

Любовь к Месси, считает Левински, пришла не так мгновенно, как к Марадоне. Она росла вокруг игрока, который вырос и сделал карьеру в основном за границей, но со временем стал ближе болельщикам.