Месси решил скупать клубы в Испании
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39-летний Лионель Месси готовится приобрести контрольный пакет акций испанского клуба «Эльденсе», выступающего во втором дивизионе. Стороны уже достигли предварительной договоренности. Сейчас сделка проходит юридические процедуры, включая аудит, а также ожидает одобрения Национального совета по спорту Испании.
«Эльденсе» станет вторым испанским клубом в спортивном портфеле Месси. В апреле футболист приобрел каталонскую «Корнелью» из пятого дивизиона. «Эльденсе» сейчас занимает 20-е место в Ла Лиге 2, набрав два очка в четырех матчах. Команда уже успела расстаться с главным тренером Клаудио Барраганом.
В этом направлении развивается и главный соперник Месси — Криштиану Роналду. В феврале 2026 года португалец приобрел 25% акций испанской «Альмерии». Сам Месси продолжает выступать за «Интер Майами».
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