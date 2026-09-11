Месси решил скупать клубы в Испании

39-летний Лионель Месси готовится приобрести контрольный пакет акций испанского клуба «Эльденсе», выступающего во втором дивизионе. Стороны уже достигли предварительной договоренности. Сейчас сделка проходит юридические процедуры, включая аудит, а также ожидает одобрения Национального совета по спорту Испании.

«Эльденсе» станет вторым испанским клубом в спортивном портфеле Месси. В апреле футболист приобрел каталонскую «Корнелью» из пятого дивизиона. «Эльденсе» сейчас занимает 20-е место в Ла Лиге 2, набрав два очка в четырех матчах. Команда уже успела расстаться с главным тренером Клаудио Барраганом.

В этом направлении развивается и главный соперник Месси — Криштиану Роналду. В феврале 2026 года португалец приобрел 25% акций испанской «Альмерии». Сам Месси продолжает выступать за «Интер Майами».