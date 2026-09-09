Суд в Великобритании приговорил к условному сроку 50-летнего Энтони Холла, который в нетрезвом состоянии сел за руль автомобиля своей партнерши и проехал около 240 километров. При этом мужчина был практически полностью слеп.

По информации BBC, 29 июня полиция остановила автомобиль на трассе М6 недалеко от города Карлайл. Машина двигалась неуверенно, меняла полосы и периодически съезжала на обочину.

У водителя не оказалось водительских прав. Полицейские также почувствовали запах алкоголя. Холл признался, что перед поездкой вместе со своей партнершей выпил четыре бутылки вина.

Почему он сел за руль

В суде мужчина рассказал, что потерял зрение около двух лет назад, однако по-прежнему способен различать некоторые источники света.

На вопрос о том, как ему удалось проехать такое расстояние, Холл ответил, что ориентировался по габаритным огням грузового автомобиля.

По словам мужчины, он решил уехать в Шотландию, чтобы отдалиться от дома, сложных личных отношений и финансовых проблем.

По дороге Холл остановился на автозаправочной станции. Сотрудник заправил автомобиль, не подозревая, что водитель практически не видит.

В чем признался мужчина

Холл признал себя виновным по четырем пунктам обвинения:

опасное вождение;

управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения;

вождение без водительских прав;

использование автомобиля без страховки и согласия владельца.

Полиция получила информацию о том, что по трассе М6 движется автомобиль, которым управляет слепой человек в состоянии опьянения.

Какой приговор вынес суд

Суд приговорил Холла к 36 неделям лишения свободы, однако исполнение наказания отложено на полтора года. В британской системе правосудия это соответствует условному сроку.

Суд также обязал мужчину пройти реабилитационную программу и отказаться от употребления алкоголя в течение 90 дней.

При вынесении решения судья учел, что ранее Холл не привлекался к уголовной ответственности и в момент совершения нарушения переживал сложный период в жизни.

Адвокат мужчины заявила, что ее подзащитный оказался в кризисной ситуации и принимал неправильные решения.