Месси сыграл последний матч за сборную Аргентины

Лионель Месси провел свой последний матч за сборную Аргентины. В прощальной игре против Бенина капитан забил гол с пенальти и отдал две результативные передачи. На стадионе «Монументаль» в Буэнос-Айресе за матчем наблюдали около 85 тысяч болельщиков. Перед игрой на поле развернули гигантскую футболку сборной с десятым номером и надписью «Gracias».

Встречу также дважды прерывали ради оваций в честь Месси. После финального свистка футболист выступил перед трибунами с 10-минутной речью. Месси признался, что не хочет уходить из сборной и поблагодарил болельщиков за поддержку.

Играть за сборную Аргентины — это лучшее, что может случиться, — сказал он.

Месси объявил о завершении карьеры в национальной команде в конце августа. За Аргентину он провел годы, в течение которых сборная пережила несколько болезненных поражений, но затем добилась главных побед. В 2021 году Аргентина с Месси выиграла Кубок Америки, в 2022-м — чемпионат мира, а в 2024 году вновь стала победителем континентального турнира.

В последнем матче Месси забил свой 126-й гол за сборную. На клубном уровне футболист продолжит карьеру в американском «Интер Майами», его контракт рассчитан до 2028 года.