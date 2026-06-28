Месси установил новый рекорд, а Аргентина вышла в плей-офф с первого места
Аргентина уверенно вышла в плей-офф, Лионель Месси обновил исторический рекорд чемпионатов мира, а определились все участники стадии плей-офф.
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На чемпионате мира по футболу 2026 года завершился групповой этап. В заключительном туре сборная Аргентины уверенно обыграла Иорданию со счетом 3:1 и заняла первое место в группе J, обеспечив себе выход в плей-офф.
Капитан аргентинцев Лионель Месси начал встречу на скамейке запасных, однако после выхода на поле быстро напомнил о себе. Форвард эффектно реализовал штрафной удар и записал на свой счет очередной гол. При этом к моменту его появления на поле Аргентина уже вела в счете. До этого отличились Джовани Ло Чельсо и Лаутаро Мартинес. Единственный мяч в составе сборной Иордании забил Мусса Аль-Тамари.
Победа позволила действующим чемпионам мира завершить групповой этап на первой строчке. Кроме того, Месси установил новое историческое достижение: он забивает уже в семи матчах чемпионатов мира подряд, если учитывать предыдущие мундиали. По этому показателю аргентинец превзошел легендарных Жюста Фонтена и Жаирзиньо.
Этот гол стал для нападающего «Интер Майами» 917-м за карьеру. Из них 123 мяча Месси забил в составе национальной сборной Аргентины.
В других матчах заключительного игрового дня Австрия и Алжир выдали результативную ничью — 3:3.
В группе K сборная Португалии во главе с Криштиану Роналду не смогла распечатать ворота Колумбии. Встреча завершилась без забитых мячей — 0:0.
Сборная Узбекистана, в свою очередь, завершила выступление на турнире без набранных очков. В третьем туре команда уступила сборной ДР Конго со счетом 1:3.
В группе L Англия обыграла Панаму — 2:0, а Хорватия оказалась сильнее Ганы — 2:1.
Таким образом, групповой этап чемпионата мира полностью завершен. Теперь борьбу за главный трофей турнира продолжат 32 национальные сборные.
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