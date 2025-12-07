Месси выиграл 48-й трофей в карьере, став чемпионом MLS
Большинство своих трофеев Месси завоевал в "Барселоне".
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси завоевал 48-й трофей в своей спортивной карьере, став чемпионом американской Главной футбольной лиги (MLS) в составе клуба "Интер Майами", передаёт BAQ.KZ.
Как сообщает Report, в финальном матче плей-офф команда Месси победила "Ванкувер" со счётом 3:1. Аргентинский форвард сделал значительный вклад в успех команды, отдав две голевые передачи при втором и третьем забитых мячах.
38-летний Месси выиграл в составе "Интер Майами" уже четвёртый титул с момента своего перехода в клуб летом 2023 года. Ранее он стал победителем Кубка Североамериканской лиги (2023), регулярного чемпионата MLS (2024) и Восточной конференции в плей-офф.
Большинство своих трофеев Месси завоевал в "Барселоне" — 35 наград. Среди них 10 чемпионских титулов Испании, 8 Суперкубков страны, 7 Кубков Испании, 4 Лиги чемпионов, 3 Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.
В составе национальной сборной Аргентины Месси добавил к коллекции шесть крупных трофеев: чемпионат мира (2022), Кубок Америки (2021, 2024), Олимпийские игры (2008), Финалиссиму (2022) и чемпионат мира среди игроков до 20 лет (2005).
Самое читаемое
- Карагандинские предприниматели ограничили продажу алкоголя после 18:00
- В Лондоне активисты повредили витрину с короной Британской империи
- Жанибек Алимханулы отреагировал на допинг-скандал
- Казахстан увеличил экспорт зерна в Центральную Азию на 32%
- Крупный пожар тушат в садоводческом товариществе "Геолог" Алматы