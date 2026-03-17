Местные авиалинии хотят открыть в Актюбинской области

В регионе обсуждают запуск местных авиарейсов на небольших самолетах.

Сегодня 2026, 10:30
Фото: shutterstock

Жителям Актюбинской области могут стать доступны быстрые перелёты между райцентрами и Актобе - вместо долгой дороги на машине, передает BAQ.kz.

Теперь дорога, которая занимала 8–10 часов, может сократиться до часа с небольшим. 

На первом этапе планируют связать Актобе с Шалкаром, Иргизом и Бозоем. Летать будут небольшие самолёты примерно на 19 человек - они смогут садиться даже на короткие взлётные полосы.

Проект хотят сделать в формате доступных (low-cost) перелётов. При этом самолёты будут использовать не только для пассажиров, но и для санитарной авиации, перевозки грузов и даже сельхозработ.

Власти считают, что это поможет не только быстрее добираться до районов, но и улучшит доступ к медицине, даст толчок бизнесу и создаст новые рабочие места - больше 200.

Сейчас рассматривают два варианта запуска: создать новую авиакомпанию или работать на базе уже существующей. Второй вариант - быстрее.

Если всё пойдёт по плану, первые шаги по запуску начнутся уже в 2026 году.

