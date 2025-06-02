Заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин в рамках обсуждения бюджетной политики на ближайшие годы на правчасе в Мажилисе представил новый подход к межбюджетным отношениям. По его словам, с 2026 года существенно меняются правила формирования и расходования бюджетных средств в регионах, передает корреспондент BAQ.KZ.

Главная цель – сделать местные бюджеты более самодостаточными, а распределение средств – прозрачным и эффективным.

Отныне единым ориентиром при планировании бюджета станет План развития региона. Все инициативы, включая поручения Президента и протокольные задачи, подлежат обязательной интеграции в этот документ.

"Мы должны понимать, что теперь все возможные предложения относительно финансирования тех или иных проектов, мероприятий в регионах – протокольные поручения, поручения по результатам региональных поездок и другие будут рассмотрены после включения их в план развития региона", – сказал Жумангарин.

Важным нововведением станет приоритезация расходов. Финансирование проектов теперь будет зависеть от уровня обеспеченности: приоритет – тем, где он ниже 80%. Такой подход, по замыслу разработчиков, должен выровнять инфраструктурное развитие между регионами.

Также меняется логика межбюджетных трансфертов. Расходы на объекты первой необходимости – водоснабжение, транспортную и инженерную инфраструктуру – теперь будут планироваться и финансироваться за счёт местных бюджетов. Чтобы избежать перераспределения этих средств на второстепенные нужды, перечень таких объектов будет утверждаться отдельным приложением к закону, а контроль за исполнением усилят ревизионные комиссии и органы госаудита.