Местные бюджеты получат больше самостоятельности — Серик Жумангарин
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Заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин в рамках обсуждения бюджетной политики на ближайшие годы на правчасе в Мажилисе представил новый подход к межбюджетным отношениям. По его словам, с 2026 года существенно меняются правила формирования и расходования бюджетных средств в регионах, передает корреспондент BAQ.KZ.
Главная цель – сделать местные бюджеты более самодостаточными, а распределение средств – прозрачным и эффективным.
Отныне единым ориентиром при планировании бюджета станет План развития региона. Все инициативы, включая поручения Президента и протокольные задачи, подлежат обязательной интеграции в этот документ.
"Мы должны понимать, что теперь все возможные предложения относительно финансирования тех или иных проектов, мероприятий в регионах – протокольные поручения, поручения по результатам региональных поездок и другие будут рассмотрены после включения их в план развития региона", – сказал Жумангарин.
Важным нововведением станет приоритезация расходов. Финансирование проектов теперь будет зависеть от уровня обеспеченности: приоритет – тем, где он ниже 80%. Такой подход, по замыслу разработчиков, должен выровнять инфраструктурное развитие между регионами.
Также меняется логика межбюджетных трансфертов. Расходы на объекты первой необходимости – водоснабжение, транспортную и инженерную инфраструктуру – теперь будут планироваться и финансироваться за счёт местных бюджетов. Чтобы избежать перераспределения этих средств на второстепенные нужды, перечень таких объектов будет утверждаться отдельным приложением к закону, а контроль за исполнением усилят ревизионные комиссии и органы госаудита.
"Здесь мы должны понимать, мы отходим от точечного финансирования проектов, мероприятий в населенных пунктах в рамках различных программ, таких как "Ауыл ел бесігі", "Развитие окраин городов", реализация бюджетных инвестиционных проектов в малых и моногородах и др. Данные программы поставим на утрату. Из республиканского бюджета будут финансироваться объекты общестранового значения и критическая инфраструктура. Простыми словами проекты со значительной стоимостью, которые дадут высокий социально-экономический эффект будут финансироваться из республиканского бюджета. Объекты первой необходимости для жизнеобеспечения населения из местного бюджета", - пояснил вице-премьер.
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