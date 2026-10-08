Местонахождение двух казахстанок после стихийного бедствия в Непале и Тибете пока не установлено
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Две гражданки Казахстана по-прежнему числятся пропавшими без вести после стихийного бедствия в Непале и Тибетском автономном районе Китая. Их родственники сдали биологический материал для возможной идентификации по ДНК, передает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство иностранных дел РК.
Ранее сообщалось о трех пропавших казахстанских туристках — двух в Непале и одной в Тибете.
Позже с одной из женщин удалось связаться. Выяснилось, что она отменила поездку в район стихийного бедствия и сейчас находится в Казахстане.
Местонахождение еще двух казахстанок пока неизвестно.
По данным непальской стороны, поисково-спасательная операция в стране официально завершилась 5 октября. Сейчас в пострадавших районах идут восстановительные работы. Обнаруженные останки и личные вещи передают для идентификации.
В Тибетском автономном районе КНР поиски продолжаются в наиболее пострадавшем уезде Гьиронг. Китайская сторона также проводит идентификацию останков и генетические исследования.
Родственники пропавших казахстанок уже прошли необходимые процедуры и предоставили образцы для ДНК-анализа в соответствии с требованиями властей Непала и Китая.
В МИД сообщили, что казахстанские дипломаты остаются на связи с семьями пропавших и оказывают им необходимую помощь.
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