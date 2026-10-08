Местонахождение двух казахстанок после стихийного бедствия в Непале и Тибете пока не установлено

Две гражданки Казахстана по-прежнему числятся пропавшими без вести после стихийного бедствия в Непале и Тибетском автономном районе Китая. Их родственники сдали биологический материал для возможной идентификации по ДНК, передает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство иностранных дел РК.

Ранее сообщалось о трех пропавших казахстанских туристках — двух в Непале и одной в Тибете.

Позже с одной из женщин удалось связаться. Выяснилось, что она отменила поездку в район стихийного бедствия и сейчас находится в Казахстане.

Местонахождение еще двух казахстанок пока неизвестно.

По данным непальской стороны, поисково-спасательная операция в стране официально завершилась 5 октября. Сейчас в пострадавших районах идут восстановительные работы. Обнаруженные останки и личные вещи передают для идентификации.

В Тибетском автономном районе КНР поиски продолжаются в наиболее пострадавшем уезде Гьиронг. Китайская сторона также проводит идентификацию останков и генетические исследования.

Родственники пропавших казахстанок уже прошли необходимые процедуры и предоставили образцы для ДНК-анализа в соответствии с требованиями властей Непала и Китая.

В МИД сообщили, что казахстанские дипломаты остаются на связи с семьями пропавших и оказывают им необходимую помощь.