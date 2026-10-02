Месяц кибербезопасности: в Казахстане прошла серия образовательных и экспертных мероприятий

В Казахстане завершился Месяц кибербезопасности, инициированный Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан. На протяжении сентября в регионах страны проходили образовательные, экспертные и информационно-разъяснительные мероприятия. Их основной целью было повысить осведомленность граждан о современных цифровых угрозах и способах защиты персональных данных.

Официальный старт Месяцу кибербезопасности дала конференция «CYBER STEPPE 2026», состоявшаяся в Международном центре искусственного интеллекта Alem.ai. В мероприятии приняли участие представители государственных органов, эксперты и специалисты отрасли кибербезопасности.

В первый день конференции основное внимание было уделено вопросам киберустойчивости, актуальным цифровым угрозам и современным подходам к обеспечению информационной безопасности. Программа второго дня была ориентирована на семьи, студентов и педагогов. Сложные вопросы цифровой безопасности участникам объясняли доступным языком с использованием практических форматов. В частности, они смогли пройти интерактивные тренажеры и квизы, посвященные кибербуллингу и угрозам, связанным с онлайн-играми.

В Астане также состоялось мероприятие Fortinet Security Day, предназначенное для профессионального сообщества. Его участники приняли участие в практических сессиях, посвященных современным подходам к управлению киберрисками и использованию средств защиты.

Значительная часть мероприятий Месяца кибербезопасности прошла в регионах. Более 20 форумов, семинаров и практических воркшопов собрали свыше 2 тыс. участников. Встречи организовывались на площадках университетов, колледжей и IT-хабов при участии ведущих специалистов в сфере кибербезопасности. Эксперты рассказывали о современных угрозах, разбирали реальные ситуации и давали практические рекомендации по защите персональных данных и безопасному поведению в интернете.

Одним из отдельных направлений стала работа по повышению киберграмотности педагогов. Для методистов городского Методического центра в Астане организовали тренинг, посвященный основам кибербезопасности и защите в цифровой среде. Кроме того, совместно с UNICEF в Алматы и Шымкенте были проведены образовательные мероприятия, направленные на повышение киберосведомленности и формирование навыков безопасного поведения в интернете.

Финальным крупным событием Месяца кибербезопасности стала международная конференция KazHackStan-2026, которая прошла в Астане 29-30 сентября.

Программа первого дня включала обсуждение вопросов защиты граждан от интернет-мошенничества, утечек персональных данных, распространения дипфейков, а также обеспечения безопасности критической инфраструктуры. Центральное место заняла панельная сессия «Киберустойчивость Казахстана: государство, технологии и совместная ответственность».

В рамках KazHackStan-2026 также состоялась церемония CyberNomad Awards. Награды были вручены лучшим багхантерам Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана за вклад в поиск уязвимостей и повышение уровня защищенности цифровых систем.

Еще одним направлением конференции стали соревнования по практической кибербезопасности CyberKumbez. Кроме того, в рамках мероприятия прошел национальный отбор школьников в сборную Казахстана для участия в Международной олимпиаде по кибербезопасности ICO 2027 в Италии.

В рамках Месяца кибербезопасности также был организован конкурс видеороликов «Кибербезопасность начинается с тебя!». В нем приняли участие казахстанцы разных возрастов и поколений из различных регионов страны. В своих видеоработах участники поднимали вопросы цифровых угроз, защиты персональных данных и безопасного поведения в интернете. Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоялись на площадке KazHackStan-2026.

Отдельное внимание Министерство уделило информационно-разъяснительной работе и созданию практических материалов для граждан. На официальных площадках регулярно размещались рекомендации по защите персональных данных, паролей и учетных записей, безопасному использованию цифровых сервисов, а также распознаванию наиболее распространенных киберугроз.

Для казахстанцев, планирующих выезд за рубеж, были разработаны отдельные памятки по цифровой безопасности. Их также направили в Министерство иностранных дел РК для дальнейшего проведения информационно-разъяснительной работы.

Месяц кибербезопасности завершился, однако принципы цифровой безопасности остаются актуальными ежедневно. Формирование устойчивой киберкультуры зависит не только от технологий и систем защиты, но и от повседневных действий каждого человека — внимательного отношения к персональным данным, использования надежных паролей, осторожности при переходе по ссылкам и осознанного поведения в цифровой среде.