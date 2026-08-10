Месяц с новой Конституцией: что реально заработало в Казахстане

Новая Конституция Казахстана действует уже больше месяца. Она была принята на республиканском референдуме 15 марта 2026 года и вступила в силу 1 июля. К этой дате власти завершили первый этап законодательной реформы: приняли пять новых конституционных законов, а также привели в соответствие с Основным законом 15 кодексов и 51 закон. Однако на этом работа не закончилась. Государственные органы продолжают пересматривать отраслевое законодательство и подзаконные акты. Корреспондент BAQ.KZ разбиралась, что уже изменилось после вступления новой Конституции в силу, а какие преобразования еще впереди.

Что изменилось с 1 июля

Новая Конституция была принята на республиканском референдуме 15 марта 2026 года. Согласно статье 94 Основного закона, она вступила в силу 1 июля. Одновременно прекратила действие прежняя Конституция Казахстана.

С этой же даты прекратил полномочия Парламент, сформированный в соответствии с Конституцией 1995 года. Новая Конституция предусматривает переход Казахстана к однопалатному высшему представительному органу – Курултаю.

Однако сам Курултай пока не сформирован. 1 июля Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении выборов его депутатов на 23 августа 2026 года. Организация подготовки и проведения выборов возложена на Центральную избирательную комиссию.

Таким образом, новая модель законодательной власти уже закреплена Конституцией и законами, но полностью заработает после формирования первого состава Курултая.

Сколько законов уже изменили

Подготовка законодательства к вступлению новой Конституции в силу началась сразу после референдума.

17 марта Президент подписал указ «О мерах по реализации Конституции Республики Казахстан, принятой 15 марта 2026 года». Правительству, центральным и местным государственным органам было поручено принять меры по приведению нормативных правовых актов в соответствие с новым Основным законом.

К 1 июля первый этап этой работы был завершен.

По официальным данным министра юстиции Ерлана Сарсембаева, в рамках первого этапа были приняты пять самостоятельных конституционных законов, а также приведены в соответствие с новой Конституцией 15 кодексов и 51 закон.

Пять новых конституционных законов Президент подписал 5 июня. Речь идет о законах:

«О Президенте Республики Казахстан»;

«О Курултае Республики Казахстан и статусе его депутатов»;

«О Қазақстан Халық Кеңесі»;

«О статусе столицы Республики Казахстан»;

«Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан».

Все пять документов опубликованы на официальном сайте Президента.

Кроме того, 11 июня были подписаны отдельный конституционный закон и закон о внесении изменений и дополнений в действующее законодательство по вопросам приведения его в соответствие с новой Конституцией, а также совершенствования законодательства о выборах, прокуратуре и социальном обеспечении.

То есть к моменту вступления Конституции в силу была сформирована основная нормативная база, необходимая для запуска новой системы государственного устройства. Однако это не означает, что пересмотр всего законодательства страны завершен.

Курултай закреплен законом, но еще не начал работу

Один из ключевых элементов реформы – создание однопалатного Курултая.

Конституционный закон «О Курултае Республики Казахстан и статусе его депутатов» был принят 5 июня и введен в действие с 1 июля. Он определяет Курултай как высший представительный орган Республики Казахстан, осуществляющий законодательную власть.

С вступлением этого закона в силу прекратили действие прежний Конституционный закон «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» и Закон «О комитетах и комиссиях Парламента Республики Казахстан».

Но на практике Курултай начнет работать после выборов и формирования его первого состава.

Согласно переходным положениям Конституции, после открытия первой сессии Курултая первого созыва начнется еще один этап формирования новых государственных институтов.

Вице-президента назначат после формирования Курултая

Новая Конституция ввела в систему государственной власти должность Вице-президента Республики Казахстан.

Конституционный закон «О Президенте Республики Казахстан», действующий с 1 июля, регулирует правовое положение как Президента, так и Вице-президента.

При этом Вице-президент пока не назначен. Конституция устанавливает, что он назначается Президентом с согласия Курултая, выраженного большинством голосов от общего числа депутатов.

Переходными положениями предусмотрен и конкретный срок: Президент должен назначить Вице-президента в течение двух месяцев со дня открытия первой сессии Курултая первого созыва.

Поэтому этот элемент новой государственной системы сможет заработать уже после выборов и начала деятельности Курултая.

Конституционный Суд, ЦИК и Высшая аудиторская палата тоже ждут Курултай

Переходный период предусмотрен и для ряда других государственных органов.

Согласно статье 95 Конституции, председатель и судьи Конституционного Суда должны быть назначены в течение двух месяцев после открытия первой сессии Курултая первого созыва. До формирования нового состава действующие председатель и судьи Конституционного Суда сохраняют свои полномочия.

Такой же срок установлен для формирования нового состава Центральной избирательной комиссии и Высшей аудиторской палаты. До этого действующие председатели и члены ЦИК и Высшей аудиторской палаты продолжают исполнять свои полномочия.

Таким образом, новая Конституция уже изменила порядок формирования этих институтов, но переход к новой модели будет происходить после появления Курултая.

Что произошло с Қазақстан Халық Кеңесі

Еще одно изменение касается Қазақстан Халық Кеңесі.

Конституционный закон «О Қазақстан Халық Кеңесі» был принят 5 июня и вступил в силу 1 июля. С этой же даты Закон «Об Ассамблее народа Казахстана» был признан утратившим силу.

Правительство также сообщало, что в связи с этим был подписан указ Президента о создании Секретариата Қазақстан Халық Кеңесі. Одновременно началась разработка новой Концепции развития межэтнических отношений и общественного согласия.

При этом формирование самого Қазақстан Халық Кеңесі является отдельным этапом институциональных преобразований.

Законы продолжают менять

Главный вывод спустя больше месяца после вступления Конституции в силу заключается в том, что законодательная реформа еще не завершена.

Правительство прямо называет проведенную к 1 июля работу первым этапом конституционной реформы.

Это означает, что принятый пакет обеспечил переход к новой Конституции, однако дальнейшее приведение законодательства в соответствие с ее положениями продолжается.

О масштабах этой работы можно судить на примере Министерства культуры и информации.

По официальным данным ведомства, поправки, связанные с конституционными изменениями, уже внесены в три закона – по вопросам Национального архивного фонда и архивов, общественных советов и доступа к информации.

Еще в 18 законов поправки разрабатываются. Они касаются свободы слова и распространения информации, деятельности религиозных организаций, проведения мирных собраний, поддержки волонтерской деятельности, благотворительности, культуры, кинематографии и других вопросов, вытекающих из новой Конституции.

И это только одно направление работы государственных органов.

Сама Конституция прямо устанавливает, что Правительство, центральные и местные государственные органы должны принимать необходимые меры по приведению нормативных правовых актов в соответствие с Основным законом. При этом ранее действовавшие законы и другие нормативные правовые акты продолжают применяться в той части, в которой они не противоречат новой Конституции.

Поэтому говорить, что с 1 июля было полностью переписано все законодательство Казахстана, было бы неправильно. К этой дате власти завершили первый, необходимый для вступления Конституции в силу этап. Работа над отраслевыми законами и подзаконными актами продолжается.

Что в итоге реально заработало за месяц

За первый месяц действия новой Конституции уже произошли несколько фундаментальных изменений.

Прежний Парламент прекратил полномочия, юридически создан Курултай и принят отдельный конституционный закон о его деятельности. Приняты новые конституционные законы о Президенте, Қазақстан Халық Кеңесі, статусе столицы и административно-территориальном устройстве. В соответствие с Основным законом приведены 15 кодексов и 51 закон.

Вместе с тем переходный период продолжается. Курултай еще предстоит избрать, Вице-президент пока не назначен, а обновление состава ряда конституционных органов связано с началом работы Курултая первого созыва. Одновременно государственные органы продолжают готовить новые изменения в отраслевое законодательство.

Следующей ключевой датой станет 23 августа 2026 года, когда состоятся выборы депутатов Курултая. После формирования нового представительного органа начнется следующий предусмотренный Конституцией этап перестройки государственной системы.