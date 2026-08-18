В федеральном суде Окленда стартуют слушания по делу против корпорации Meta, которой принадлежат Facebook и Instagram.

По данным BILD, власти Калифорнии, Колорадо, Кентукки и Нью-Джерси утверждают, что компания намеренно использовала особенности платформ, чтобы дети и подростки проводили в соцсетях как можно больше времени.

В чем обвиняют Meta

По версии истцов, алгоритмы и отдельные функции социальных сетей были разработаны таким образом, чтобы максимально удерживать внимание несовершеннолетних пользователей.

Кроме того, власти заявляют, что Meta знала о потенциальных рисках для детей. Компанию также обвиняют в сборе данных пользователей младше 13 лет без необходимого согласия родителей.

Всего в 2023 году иски против Meta подали 29 штатов США. Первыми рассматриваются дела, инициированные четырьмя штатами.

Может ли штраф составить $1,4 трлн

По оценке самой Meta, теоретический максимальный размер санкций по рассматриваемым делам может достигнуть $1,4 трлн. Это сопоставимо с огромной частью рыночной стоимости корпорации.

При этом юристы считают, что назначение настолько крупного штрафа маловероятно. Гораздо более серьезными последствиями для компании может стать требование изменить работу Facebook и Instagram.

Речь может идти о пересмотре механизмов, которые используются для удержания аудитории, а значит, потенциально – о вмешательстве в саму бизнес-модель Meta.

Кто выступит в суде

Ожидается, что в рамках процесса показания дадут основатель и глава Meta Марк Цукерберг, руководитель Instagram Адам Моссери, а также бывшие сотрудники компании.

Meta не признает предъявленные обвинения. Компания указывает на действующие инструменты и меры, направленные на защиту несовершеннолетних пользователей.