Meta обязали выплатить почти €480 млн испанским СМИ за нарушение защиты данных
Meta получила не менее €5,3 млрд выручки от рекламы.
Сегодня, 06:34
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 06:34Сегодня, 06:34
103Фото: Pixabay.com
Корпорация Meta Platforms проиграла судебный иск, поданный 87 испанскими СМИ, и обязана выплатить им €479 млн, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.
Иск был подан в декабре 2023 года. Истцы обвинили Meta в нарушении правил честной конкуренции и европейских норм по защите персональных данных. По данным СМИ, с мая 2018 по август 2023 года компания "массово" и "систематически" собирала данные пользователей без их информирования, используя их для таргетированной рекламы.
Суд установил, что за этот период Meta получила не менее €5,3 млрд выручки от рекламы, что было признано нарушением закона ЕС о защите данных (GDPR). Теперь корпорации предстоит компенсировать ущерб испанским медиа.
Самое читаемое
- 12 погибших в Алгабасе: МЧС назвал возможную причину пожара
- Куда уходят миллиарды? Ашимбаев требует прозрачности расходов "КазАвтоЖол" и "Жасыл Даму"
- В Астане санврач ввела ограничения из-за роста ОРВИ
- Льготная ипотека в Казахстане: юрист назвал скрытые риски популярных программ
- София Актаева завоевала серебро Игр исламской солидарности в Эр-Рияде