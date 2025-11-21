Корпорация Meta Platforms проиграла судебный иск, поданный 87 испанскими СМИ, и обязана выплатить им €479 млн, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.

Иск был подан в декабре 2023 года. Истцы обвинили Meta в нарушении правил честной конкуренции и европейских норм по защите персональных данных. По данным СМИ, с мая 2018 по август 2023 года компания "массово" и "систематически" собирала данные пользователей без их информирования, используя их для таргетированной рекламы.

Суд установил, что за этот период Meta получила не менее €5,3 млрд выручки от рекламы, что было признано нарушением закона ЕС о защите данных (GDPR). Теперь корпорации предстоит компенсировать ущерб испанским медиа.