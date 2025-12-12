Meta оказалась в центре обсуждения после сообщений о массовом удалении и ограничении доступа к аккаунтам, связанным с ЛГБТ-сообществом и организациями, предоставляющими информацию о прерывании беременности, передает BAQ.KZ. Об этом сообщает британское издание "The Guardian".

Как пишет издание, более 50 организаций сообщили о блокировках страниц, снижении охватов и удалении контента.

По данным издания, за последние недели Meta действительно удалила десятки аккаунтов подобного профиля, что вызвало негативную реакцию со стороны представителей затронутых групп. Они рассматривают действия компании как масштабную волну ограничений, затрагивающую темы репродуктивного здоровья и прав ЛГБТ.

В Meta отвергли обвинения в адресной цензуре и подчеркнули, что правила модерации действуют одинаково для всех пользователей. Компания заявила, что политика в отношении подобного контента не менялась, а утверждения о предвзятом подходе "необоснованны".

The Guardian также сообщает, что под ограничения попали не только аккаунты, связанные с тематикой абортов или ЛГБТ, но и публикации, содержащие изображения обнажённой натуры, включая неявные и художественные. Эти случаи вызвали вопросы относительно прозрачности и последовательности работы алгоритмов модерации Meta.