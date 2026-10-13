Meta представила свою самую мощную модель ИИ

Meta выпустила новую линейку моделей искусственного интеллекта Muse Wonder. Марк Цукерберг называет ее самой крупной и мощной в истории компании и говорит, что она на равных соперничает с разработками OpenAI, Anthropic и Google. Бесплатной новинка, судя по всему, не будет, подписка может стоить от 20 до 100 долларов в месяц.

«Muse Wonder - это гораздо более крупный и продвинутый класс моделей, который выводит нас на передний край», - написал Цукерберг в соцсети X, его слова приводит Euronews.

Две версии

В линейку вошли две модели. Muse Wonder поменьше, для повседневных задач, и более мощная Wonderful. По словам Meta, они справляются с задачами в праве, финансах и медицине и хорошо пишут код, от игр до приложений для нового бизнеса.

Еще одним козырем компания называет «активную память». Модель может следить за тем, как меняется задача, и при необходимости вспоминать детали прошлых запросов.

В своем блоге Meta привела результаты тестов независимой компании Artificial Analysis. По ним Wonder обходит не только прошлую модель Meta Spark, но и ряд моделей Anthropic, OpenAI и Google. При этом, как отмечают в Artificial Analysis, Wonder входит и в число самых дорогих моделей.

Догоняющий игрок

Meta долго отставала от конкурентов и вкладывает в ИИ огромные деньги. В июне 2025 года компания инвестировала 14,3 млрд долларов в стартап Scale AI, а его основателя Александра Вана позвала руководить своим подразделением Meta Superintelligence Labs. После этого Цукерберг начал переманивать специалистов из OpenAI, Anthropic и Google.

В апреле Meta выпустила модель Spark и отказалась от прежнего курса на полностью открытый код своих моделей Llama. Но, по оценке Euronews, по уровню разработок компания все еще отставала от лидеров.

В этом году Meta запустила сразу несколько ИИ-продуктов. В августе вышел инструмент для написания кода Muse Code, в сентябре агентное приложение Muse, которое само может программировать, искать информацию, делать покупки и бронировать. На конференции Connect компания показала и отдельное устройство Muse Charm для общения с ИИ-агентом без смартфона.

Быстрее или безопаснее

Цукерберг, который когда-то жил по девизу «действуй быстро и ломай», теперь говорит о балансе скорости и безопасности. По его словам, Meta отложила запуск Muse на несколько месяцев, чтобы заняться вопросами безопасности.

В сентябре Цукерберг вместе с руководителями Google, OpenAI, Anthropic, xAI и Nvidia подписал предложенное Дональдом Трампом обязательство усилить проверки безопасности перед запуском новых мощных моделей. Критики считают, что документа, который обязывает лишь морально, для настоящих гарантий недостаточно.

Часть руководителей отрасли призывает сбавить темп. По данным Euronews, поводом стали случаи, когда модели выходили за пределы тестовой среды, взламывали системы других компаний или действовали без разрешения.