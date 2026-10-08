Meta Ray-Ban в Казахстане: можно ли снимать людей и что грозит за скрытую запись

Умные очки Meta Ray-Ban внешне мало отличаются от обычных, однако встроенная камера позволяет владельцу быстро делать фото и записывать видео. На фоне развития таких устройств все актуальнее становится вопрос: какие правила действуют, если в кадр попадают окружающие, которые могут даже не заметить съемку?

Корреспондент BAQ.KZ обратилась в Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК и выяснила, распространяются ли на Meta Ray-Ban отдельные ограничения, когда требуется согласие человека и какая ответственность может наступить при нарушении законодательства о персональных данных.

Отдельного закона для Meta Ray-Ban в Казахстане нет

С точки зрения казахстанского законодательства умные очки с камерой не выделены в отдельную категорию.

Как пояснили BAQ.KZ в Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития, к ним применяются общие нормы гражданского законодательства, законодательства о персональных данных и других нормативных актов – в зависимости от того, для чего сделана запись и как она используется.

«Гражданским кодексом и законодательством о персональных данных отдельные требования в зависимости от вида устройства не регламентированы. Таким образом, при использовании смартфона, видеорегистратора, умных очков или иного устройства применяются общие требования законодательства Республики Казахстан», – сообщили в министерстве.

То есть сама по себе камера, встроенная в оправу очков, не создает для владельца особого правового режима.

При этом статья 145 Гражданского кодекса защищает право человека на собственное изображение. Она запрещает использовать изображение лица без его согласия, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

Нужно ли согласие человека

Особенность Meta Ray-Ban заключается в том, что окружающие могут не сразу понять, что перед ними устройство с камерой.

Однако, как подчеркивают в министерстве, способ съемки сам по себе не отменяет требований закона.

«Независимо от того, осуществляется съемка с помощью умных очков или смартфона, использование изображения человека допускается с его согласия, за исключением случаев, предусмотренных законодательством», – говорится в ответе ведомства.

При этом сам факт попадания человека в кадр и дальнейшее использование его изображения – разные с правовой точки зрения ситуации.

Как Meta предупреждает окружающих о записи

Во время фото- или видеозаписи на передней части умных очков работает белый индикатор – capture LED.

Meta также использует техническую защиту, которая не позволяет вести съемку при закрытом индикаторе. В июле 2026 года компания усилила этот механизм: система стала распознавать физическое вмешательство или повреждение LED и отключать камеру.

При этом технический индикатор не заменяет требования законодательства.

«При осуществлении съемки с помощью умных очков световой индикатор показывает окружающим, что ведется запись. При этом отсутствие у человека информации о съемке не освобождает от соблюдения требований законодательства», – пояснили в ведомстве.

Лицо в кадре – персональные данные или нет

В министерстве пояснили, что изображение лица относится к идентификаторам персональных данных.

Эта норма действительно закреплена в законодательстве: к идентификаторам относятся ФИО в совокупности, ИИН, изображение лица, а также биометрический вектор лица или его производные.

Юридическое значение имеет и то, что происходит с записью дальше: используется ли изображение для идентификации человека, передается ли третьим лицам или загружается в информационную систему.

Когда загрузка записи в ИИ-сервис затрагивает персональные данные

Если видеозапись используется для распознавания лица, идентификации человека или иной обработки персональных данных, начинают действовать дополнительные требования.

Закон предусматривает, что сбор и обработка персональных данных должны осуществляться с согласия субъекта либо при наличии другого предусмотренного законом основания. Цели такой обработки должны быть конкретными и законными, а объем данных – не избыточным.

«Передача записи для распознавания лица, анализа изображения или иной обработки должна осуществляться с согласия субъекта либо при наличии иного основания, предусмотренного законодательством», – сообщили в министерстве.

Кроме того, с 2026 года законодательство отдельно регулирует использование в общественных местах технологий по сбору биометрических данных и идентификации человека. Без согласия такое применение допускается только в предусмотренных законом целях, связанных, в частности, с общественной безопасностью и защитой прав и свобод.

Для персональных данных также действуют требования к хранению: закон устанавливает, что они должны храниться собственником, оператором или третьим лицом в базе либо цифровом объекте, находящихся на территории Казахстана.

Что делать, если вас сняли и выложили в интернет

Порядок защиты прав зависит от обстоятельств.

Если вместе с изображением распространяются персональные данные, позволяющие идентифицировать человека, гражданин может обратиться в уполномоченный орган в сфере защиты персональных данных.

Если речь идет именно о незаконном использовании изображения, право на собственное изображение защищается в рамках гражданского законодательства.

«В случае если распространяется только изображение лица, вопрос защиты права гражданина на собственное изображение регулируется гражданским законодательством и подлежит рассмотрению в судебном порядке», – пояснили в ведомстве.

Кроме того, законодательство предусматривает административную ответственность за незаконный сбор или обработку персональных данных по статье 79 КоАП. При наличии состава уголовного правонарушения может применяться и статья 147 УК, касающаяся нарушения неприкосновенности частной жизни и законодательства о персональных данных.

В зависимости от обстоятельств нарушение может повлечь не только гражданско-правовые последствия, но также административную, а при наличии предусмотренных законом признаков – уголовную ответственность.

Введут ли отдельные правила для умных очков

На данный момент отдельного правового режима непосредственно для Meta Ray-Ban или других носимых устройств со встроенными камерами и микрофонами в Казахстане нет.

«В настоящее время законодательством Республики Казахстан не устанавливается отдельный правовой режим непосредственно для умных очков и иных носимых устройств со встроенными камерами и микрофонами», – сообщили BAQ.KZ в министерстве.

Отдельного запрета на Meta Ray-Ban в Казахстане нет. Однако встроенная в очки камера не дает владельцу особых прав по сравнению со смартфоном: использование, публикация, распространение изображения и обработка персональных данных должны соответствовать общим требованиям законодательства.

Поэтому главный вопрос при использовании подобных устройств – не столько возможность незаметно сделать запись, сколько то, что владелец делает с ней дальше.