Meta заплатит до $18 млрд за защиту детей в соцсетях

Компания Meta, владеющая Facebook и Instagram, согласилась выплатить до 18 млрд долларов в течение 10 лет в рамках соглашения с 52 генеральными прокурорами американских штатов, территорий и округа Колумбия. Иски были поданы из-за обвинений в том, что соцсети компании наносят вред несовершеннолетним. Для подростков в США Meta должна будет ввести ряд ограничений. В частности, пользователям младше 18 лет установят двухчасовой дневной лимит, который смогут снять только родители.

Также доступ к соцсетям будут блокировать с полуночи до 06:00, а уведомления — с 22:00 до 07:00 и во время школьных занятий. Кроме того, компания обязуется усилить проверку возраста, улучшить родительский контроль, запретить отображение количества лайков для несовершеннолетних и использование фильтров, имитирующих косметические процедуры. Подросткам также предоставят возможность пользоваться неперсонализированной лентой.

Meta должна будет реагировать на 90% сообщений о потенциально вредном контенте в течение шести часов и привлекут независимого аудитора для контроля за выполнением условий соглашения. Компания не признала ответственность или нарушение закона и продолжает отрицать обвинения. Сделка вступит в силу после утверждения судом. Калифорния может получить от Meta до 2,1 млрд долларов, Нью-Йорк — до 1,13 млрд долларов.

Около 30% общей суммы выплаты зависит от того, введут ли аналогичные меры TikTok и YouTube. Судебные разбирательства могли обернуться для Meta штрафами более чем на 1 трлн долларов.