Металлические контейнеры загорелись на стройке в Семее

В микрорайоне Карагайлы города Семей на территории строящегося здания произошло возгорание двух металлических контейнеров.

Пожарными подразделениями возгорание оперативно ликвидировано. Пострадавших нет.

Уважаемые граждане! Соблюдайте правила пожарной безопасности, не допускайте захламления территорий горючими материалами и не оставляйте источники открытого огня без присмотра.