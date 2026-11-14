Металлические контейнеры загорелись на стройке в Семее

Площадь пожара составила 23 кв. м.

14 Ноября 2026, 10:30
АВТОР
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Pixabay.com 14 Ноября 2026, 10:30
14 Ноября 2026, 10:30
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Фото: Pixabay.com

В микрорайоне Карагайлы города Семей на территории строящегося здания произошло возгорание двух металлических контейнеров.

Пожарными подразделениями возгорание оперативно ликвидировано. Пострадавших нет.

Уважаемые граждане! Соблюдайте правила пожарной безопасности, не допускайте захламления территорий горючими материалами и не оставляйте источники открытого огня без присмотра.

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