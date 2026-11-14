Металлические контейнеры загорелись на стройке в Семее
Площадь пожара составила 23 кв. м.
14 Ноября 2026, 10:30
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
14 Ноября 2026, 10:3014 Ноября 2026, 10:30
176Фото: Pixabay.com
В микрорайоне Карагайлы города Семей на территории строящегося здания произошло возгорание двух металлических контейнеров.
Пожарными подразделениями возгорание оперативно ликвидировано. Пострадавших нет.
Уважаемые граждане! Соблюдайте правила пожарной безопасности, не допускайте захламления территорий горючими материалами и не оставляйте источники открытого огня без присмотра.
Самое читаемое
- Пока пассажиры обсуждают Stadler, в Астане готовят новый этап их производства
- 14 человек погибли в массовом ДТП с участием 23 машин в ОАЭ
- Рельсы из Актобе и казахстанские шпалы: на чем строят «Бахты – Аягоз»
- Трамп пригрозил Мексике двукратным повышением пошлин из-за мигрантов
- Здание обрушилось в Нью-Йорке: погибли 8 человек