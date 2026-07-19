Металлургические предприятия Казахстана произвели продукции на 19 трлн тенге

Она объединяет черную и цветную металлургию, производство ферросплавов, благородных, редких и редкоземельных металлов, а также выпуск продукции последующих переделов. Отрасль обеспечивает базовыми материалами сферы строительства, машиностроения, энергетики, транспорта, оборонно-промышленного комплекса, создавая прочный фундамент для дальнейшего роста и диверсификации экономики.

По информации министесрства промышленности страны, на долю металлургии приходится более 40% производства в обрабатывающей промышленности страны. По итогам первого полугодия 2026 года объем производства в «обработке» вырос на 9,8%. Показатель достиг 16,2 трлн тенге, превысив горнодобывающую отрасль. В прошлом году доля обрабатывающей промышленности в экономике также составила 13%, тогда как доля горнодобывающей отрасли – 11,9%.

Металлургия обеспечивает и значительную часть несырьевого экспорта, а также занятости в промышленных регионах. Сегодня в Казахстане работают 274 предприятия, выпускающие сталь, ферросплавы, медь, алюминий, цинк и другую продукцию. Основные мощности расположены в Карагандинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской областях и области Ұлытау.

Только в прошлом году предприятиями произведено продукции на 19 трлн тенге. Индекс промышленного производства вырос на 1,2%, в том числе в черной металлургии — на 4,3%.

Главная сила металлургии — люди. Сегодня на предприятиях комплекса работают более 200 тыс. специалистов. Их знания, опыт и высокий профессионализм обеспечивают стабильную работу отрасли, развитие производства и внедрение передовых технологий.