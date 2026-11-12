Метастазы исчезли у первого пациента - о результатах вакцины от рака

У первого пациента, прошедшего лечение российской онковакциной, исчезли метастазы, и уже четыре месяца новых опухолей не находят. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал научный руководитель Центра имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург.

«Первый пациент уже закончил лечение. Сейчас его наблюдают, причем каждый месяц», - рассказал академик.

Каждый месяц пациенту делают детальную компьютерную томографию с очень высоким разрешением. Ее проводит глава НМИЦ радиологии Минздрава России, академик Андрей Каприн. Обследуют лимфоузлы и весь организм с головы до ног. Последнее обследование новых образований не выявило, и, по словам Гинцбурга, он стучит по дереву. Наблюдение за пациентом продлится три года.

Вакцина создана на основе технологии мРНК. Она настраивает иммунную систему так, что организм сам уничтожает злокачественную опухоль и метастазы. Для каждого пациента делают индивидуальный препарат на основе его генетических данных, ведь одинаковых опухолей не бывает.

Пока такое лечение получает небольшое число пациентов. Стоит оно около 7 млн рублей на человека, рассказал Гинцбург Telegram-каналу Mash. Цену планируют снизить в 7–8 раз. Для этого к середине 2027 года запустят три новых производства, где будут сами выпускать компоненты препарата.

Разработчики надеются, что со временем рак станет контролируемой болезнью, а его лечение будет таким же привычным, как лечение диабета.