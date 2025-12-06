По данным "Казгидромет" 7 декабря в ряде регионов Казахстана ожидаются снег, метель, гололед и туман, объявлено штормовое предупреждение, передаёт BAQ.KZ.

В Астане ожидается гололед.

В Акмолинской области ожидаются снег, низовая метель и гололед. На западе, севере и востоке — туман. На востоке днем ветер 15–20 м/с. В Кокшетау ожидается гололед.

В Мангистауской области на западе, севере и в центре ожидаются туман и гололед. На северо-западе и востоке ветер 15–20 м/с. В Актау ночью и утром ожидается гололед.

В Атырауской области на севере ночью и утром ожидается туман.

В Костанайской области на западе, севере и востоке ожидаются снег, низовая метель и гололед. На западе, востоке и юге — туман.

В Кызылординской области на юге ночью и на западе днем ожидается гололед. На севере, юге и в центре ожидается туман. В Кызылорде временами туман.

В Актюбинской области на севере, востоке и юге ожидается гололед.

В Северо-Казахстанской области на западе и севере ночью ожидается небольшой снег, днем — снег. Ночью на западе и севере — низовая метель и гололед, днем — низовая метель и гололед. На западе, севере и востоке — туман. В Петропавловске ожидается гололед.

В области Жетісу в горных и предгорных районах ожидаются туман и гололед. В районе Алаколя ветер 15–20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области на западе, севере и востоке ожидаются снег, низовая метель и гололед. На севере, юге и в центре — туман. На юго-востоке и севере порывы ветра 15–20 м/с. В Усть-Каменогорске ожидается гололед.

В области Абай на севере, востоке и в центре ожидаются снег, низовая метель и гололед. На западе, юге и в центре — туман. В Семеe ночью ожидается гололед.

В Карагандинской области на западе, севере и востоке ожидается гололед. На севере, востоке и юге — туман. В Караганде ожидаются туман и гололед.

В области Ұлытау на севере и востоке днем ожидается гололед. На севере, востоке и в центре — туман. В Жезказгане ожидается туман.

В Западно-Казахстанской области на западе, севере и востоке ожидаются туман и гололед. В Уральске ночью и утром туман.

В Павлодарской области на севере и западе ожидаются снег и низовая метель. Порывы ветра 15–20 м/с.

В Жамбылской области ночью на юге и в горах, днем — в горных районах ожидается гололед. Временами туман. В горах ветер 15–20 м/с. В Таразе временами туман.

В Туркестанской области на западе, юге, в центре и горных районах ожидается туман. В Шымкенте и Туркестане ночью и утром туман.