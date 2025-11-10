10 ноября в 17 регионах страны ожидается ухудшение погодных условий, передает BAQ.KZ cо ссылкой на "Казгидромет". На западе, севере и в центральных районах Абайской области прогнозируются дождь, снег, гололед и низовая метель. Ветер будет порывистым — до 23–28 м/с, на юге возможны сильные осадки. Ночью и утром ожидается туман.

В Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Жетісу, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Мангистау, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областях и регионе Ұлытау прогнозируются осадки в виде дождя и снега, гололед, низовая метель и туман. Ветер преимущественно юго-западный или северо-западный с порывами 15–28 м/с. В горных районах порывы ветра могут достигать 23–28 м/с.

Дорожные службы и службы ЧС предупреждают о возможных затруднениях движения и просят водителей соблюдать осторожность на дорогах, а жителям — быть внимательными при выходе на улицу.