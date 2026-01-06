В связи с резким ухудшением погодных условий — метелью, гололёдом, сильным ветром и нулевой видимостью — спасателями МЧС были проведены масштабные аварийно-спасательные работы. В результате спасено и эвакуировано 257 человек, в том числе 23 ребёнка, а также из снежных заносов вызволено 36 автомашин, передает BAQ.kz.

Как сообщили в МЧС РК, параллельно проводилось активное информирование населения об ухудшении погоды и закрытии автодорог: штормовые предупреждения доводились через СМС-рассылки, интернет-ресурсы МЧС, территориальные подразделения и социальные сети. В ликвидации последствий непогоды и проведении поисково-спасательных работ были задействованы спасатели и сотрудники полиции.

Особо отмечаются успешные спасательные операции, проведённые в Северо-Казахстанской области за минувшую ночь. Так, 6 января спасатели трижды оказывали помощь людям, оказавшимся в сложной ситуации на автодорогах. В Айыртауском районе около села Казанка на областной трассе в снежном заторе застряли два легковых автомобиля, в которых находились пять взрослых и один ребёнок — все они были эвакуированы в село Казанка. В городе Мамлютка Мамлютского района на объездной дороге в рабочий посёлок легковой автомобиль съехал в кювет; спасатели оперативно извлекли машину, водитель не пострадал. Ещё один случай произошёл на областной автодороге между сёлами Сухорабовка и Арай района Шал акына, где застрял легковой автомобиль с тремя взрослыми пассажирами — они были эвакуированы в город Сергеевка.

Кроме того, в Акмолинской области была проведена эвакуация иностранных граждан. 6 января из-за ограничения движения на автодороге республиканского значения в Есильском районе на блокпосту остановился автобус с 46 пассажирами. Спасатели совместно с полицией и местными исполнительными органами сопроводили людей и разместили их в ближайших пунктах обогрева. Среди эвакуированных был один ребёнок, все пассажиры являлись гражданами Российской Федерации. В медицинской помощи никто не нуждался.