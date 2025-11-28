На большей части территории Казахстана в ближайшие дни сохранится неустойчивая погода, передает BAQ.KZ.

С прохождением атмосферных фронтов в республике ожидаются осадки в виде дождя и снега. На севере, в центре и на востоке страны прогнозируются низовая метель и гололёд, что может осложнить дорожную ситуацию и передвижение транспорта.

Без осадков обойдётся лишь запад и юго-восток республики, где погода будет формироваться под влиянием отрога антициклона. Там ожидается более стабильная и спокойная метеообстановка.

Температурный фон также покажет различную динамику по регионам. На севере страны ночью ожидается небольшой рост температуры до 0–8 градусов мороза, а днём — до 0–5 градусов тепла. На юго-востоке днём прогнозируется постепенное снижение температуры до 3–11 градусов тепла, а в горных районах возможны заморозки до 0–5 градусов мороза. На остальной территории республики существенных изменений температуры не ожидается.

Синоптики рекомендуют жителям учитывать погодные условия при планировании поездок, особенно в регионах с метелями и гололёдом.