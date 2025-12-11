Метель и гололёд парализовали движение на ряде республиканских трасс
Сегодня, 13:50
Фото: pixabay.com
11 декабря 2025 года с 13:30 в связи с ухудшением погодных условий ограничено движение для всех видов транспорта на некоторых участках республиканских автодорог в Кызылординской и Актюбинской областях, передает BAQ.KZ.
Кызылординская область: участок автодороги "Граница РФ – Мартук – Актобе – Карабутак – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алматы – Хоргос – граница КНР" с 1240 по 1806 км (граница Актюбинской области – г. Кызылорда).
Актюбинская область: участок той же автодороги с 1153 по 1240 км (п. Иргиз – граница Кызылординской области).
Ориентировочное время открытия дорог — 12 декабря 2025 года в 05:00. Водителей просят заранее планировать маршруты и соблюдать правила безопасности на дорогах.
