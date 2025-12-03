В ближайшие дни погода на большей части территории Казахстана вновь станет неустойчивой, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

По данным синоптиков, северо-западный циклон и связанные с ним фронтальные разделы принесут осадки различного характера — от дождя до снега. Непростые условия ожидаются в северных, восточных и центральных регионах, где возможны низовая метель и гололёд.

Метель и скользкие дороги могут осложнить передвижение как пешеходам, так и водителям. Специалисты предупреждают о повышенной опасности на трассах и советуют учитывать погодные риски при планировании поездок.

Тем временем западные области страны окажутся под влиянием антициклона. Здесь 4–5 декабря прогнозируется преимущественно спокойная и сухая погода без осадков.

Что касается температурного фона, синоптики не ожидают резких скачков. Показатели воздуха в большинстве регионов сохранятся на уровне предыдущих дней, оставаясь близкими к климатическим нормам начала зимы.