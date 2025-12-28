Сильная снежная буря на Камчатке привела к масштабным перебоям в электроснабжении и отоплении. Из-за непогоды около 5,5 тысячи человек остались без электричества, а вместе с ним — без тепла и воды, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Газета.ru.

Особенно тяжёлая ситуация сложилась в домах, где отопление и водоснабжение зависят от электрических котлов. Люди оказались в холодных и тёмных квартирах. В Елизовском районе в связи с последствиями стихии введён режим чрезвычайной ситуации.

Местные жители вынуждены использовать генераторы. Власти и экстренные службы развернули пункты обогрева и питания на базе одной из школ, спасатели обходят дома, оказывая помощь пожилым людям, семьям с детьми и другим уязвимым категориям населения.

Снежный шторм обрушился на регион 27 декабря — за короткое время на Камчатке выпала почти двухмесячная норма осадков. Наиболее сложная обстановка наблюдается в Петропавловске-Камчатском, где было приостановлено движение общественного транспорта. В Усть-Большерецком округе из-за заносов временно перекрыли несколько автодорог.