"Казгидромет" опубликовало прогноз погоды на 21 декабря и предупредило о сложной синоптической обстановке почти по всей стране, передает BAQ.KZ. Северо-западный циклон и атмосферные фронты принесут снег и метели на большую часть территории Казахстана. На востоке, а также в горных районах юга и юго-востока ожидается сильный снег, на юго-западе и юго-востоке днём возможны осадки в виде дождя и снега.

По республике прогнозируются туманы, гололёд и усиление ветра. Штормовое предупреждение объявлено в 16 областях. В ряде регионов ожидаются низовые метели, порывы ветра до 15–20 м/с, а в отдельных районах — до 23–28 м/с, включая Алакольскую зону. В горных и восточных областях синоптики предупреждают о резком ухудшении видимости и осложнении дорожной обстановки.

Наиболее сложные погодные условия прогнозируются в Восточно-Казахстанской, Алматинской, Жетысу, Жамбылской, Карагандинской, Абайской и Туркестанской областях. Жителей и водителей просят соблюдать меры безопасности, по возможности отказаться от дальних поездок и следить за оперативной информацией экстренных служб.