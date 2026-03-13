В Казахстане из-за сложных погодных условий - сильных морозов, метелей и штормового ветра — в ряде регионов временно закрыты автомобильные дороги. В этих условиях АО «НК «Қазақстан темір жолы» организовало перевозку пассажиров поездами и продолжает работать в усиленном режиме, передает BAQ.kz.

В компании сообщили, что с 10 по 12 марта для перевозки пассажиров было задействовано 7 пассажирских поездов, которыми перевезли 390 человек.

10 марта дополнительная посадка пассажиров была организована на участке Астана – Павлодар. Люди смогли воспользоваться поездом №353 сообщением «Семей – Нурлы жол».

«По станциям Павлодар, Экибастуз, Шидерты и Ерейментау до станции Нурлы жол перевезено 44 пассажира», - сообщили в КТЖ.

11–12 марта перевозки также осуществлялись на направлении Актобе – Атырау. Пассажиров доставляли несколькими поездами, включая рейсы «Актобе – Атырау», «Мангистау – Актобе», «Актобе – Мангистау» и «Актобе – Алматы».

«Всего на данном направлении различными поездами перевезено более 280 пассажиров», - уточнили в национальной компании.

Также перевозки проводились на участке Павлодар - Астана поездом №139 «Павлодар - Пресногорьковская», которым воспользовались 64 человека.

В КТЖ отметили, что железнодорожный транспорт остается одним из самых надежных способов передвижения в условиях непогоды.

«С начала зимнего периода 2026 года поездами перевезено около 2 тысяч пассажиров в связи с неблагоприятными погодными условиями», - сообщили в компании.

При этом непогода осложнила работу железнодорожной инфраструктуры. По данным национального перевозчика, снежными заносами охвачено около 350 подъездных путей, а в некоторых регионах зафиксированы заносы станционных путей.

«Для минимизации последствий стихии на участках железной дороги организованы круглосуточные работы по очистке инфраструктуры и восстановлению нормального технологического режима», - отметили в КТЖ.

Особое внимание уделяется участку Достык – Алашанькоу, где из-за сильного ветра движение поездов осуществляется с учетом строгих требований безопасности.

«На данном участке поезда пропускаются с учетом ограничений, в том числе за счет использования тяжеловесных составов», - добавили в компании.

В КТЖ подчеркнули, что ситуация находится под постоянным контролем, а железнодорожники продолжают принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности и бесперебойной работы магистральной сети.