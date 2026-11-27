Последние дни ноября принесут казахстанцам снег, метели, гололед и заметное похолодание. Пока на севере и в центре страны температура будет опускаться до −18°C, на юге сохранится относительно теплая погода. Особенно сильный ветер ожидается на востоке Казахстана, передает BAQ.KZ со ссылкой на Казгидромет.

С 28 по 30 ноября погоду на большей части территории страны будут определять атмосферные фронты. В понедельник на востоке Казахстана ожидается сильный снег, а в горных районах юго-востока – сильные осадки в виде дождя и снега.

К ночи 30 ноября температура воздуха понизится:

на западе – до −5…−12°C;

на северо-западе, севере и в центре – до −10…−18°C;

на востоке – до −7…−12°C, в горных районах – до −15…−20°C.

На остальной территории страны существенных изменений температуры не ожидается.

В ВКО предупредили о штормовом ветре

Наиболее опасные погодные условия 28 ноября ожидаются в Восточно-Казахстанской области.

На севере, востоке и юге региона порывы ветра достигнут 23–28 м/с, на севере и востоке временами – 30 м/с и более.

Кроме того, из-за интенсивных осадков в горных и предгорных районах области возможны образование склонового стока и повышение уровня воды в реках.

Жителям рекомендуют следить за штормовыми предупреждениями, воздержаться от необязательных загородных поездок и соблюдать меры безопасности.

Какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте

Астана

28 ноября ожидаются снег, гололед и низовая метель, температура воздуха составит −5…−7°C. Порывы ветра достигнут 23 м/с.

29 ноября временами снег и низовая метель. Ночью −8…−10°C, днем −5…−7°C.

30 ноября в столице похолодает: ночью до −11…−13°C, днем −8…−10°C.

Алматы

28 ноября ночью возможен небольшой дождь со снегом, ночью и утром – туман. Днем воздух прогреется до +6…+8°C.

29 ноября ожидается погода без осадков, днем +6…+8°C.

30 ноября прогнозируются дождь со снегом и туман. Днем +5…+7°C.

Шымкент

28 ноября ожидается погода без осадков, ночью и утром туман. Днем +7…+9°C.

29 ноября температура поднимется до +8…+10°C, осадков не ожидается.

30 ноября утром и днем прогнозируется дождь, температура составит +8…+10°C.

Напомним, в воскресенье, 29 ноября, в Казахстане состоятся внеочередные выборы депутатов маслихатов. Ранее председатель ЦИК Нурлан Абдиров поручил регионам подготовиться к неблагоприятным погодным условиям и скоординировать работу экстренных, дорожных и коммунальных служб, особенно в отдаленных населенных пунктах.